Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano | vittima un 21enne figlio del consigliere regionale Dino Basile

Nella notte si è verificato un incidente mortale sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.45 e ha coinvolto un giovane di 21 anni, figlio di un consigliere regionale. La vittima è deceduta sul posto, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane.

Tragico incidente stradale questa notte, intorno alle 3.45, lungo la strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. A perdere la vita è un ragazzo di 21 anni, Antonio Basile di Porto Cesareo. Il giovane, figlio del consigliere regionale Dino Basile, è morto sul colpo. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, la vittima si trovava alla guida di una Mercedes GLC. Per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa fuori strada. Il suv si è schiantato violentemente contro il muro di cinta di una villa privata. L'impatto è stato devastante: l'auto ha sfondato la recinzione e ha distrutto completamente anche una piccola cappella angolare situata sul perimetro.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: vittima un 21enne, figlio del consigliere regionale Dino Basile Leggi anche: Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: vittima un 21enne Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita un 21enneUn grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno, in via Novara.