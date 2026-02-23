Schianto mortale a Monfalcone | centauro perde la vita in un frontale

È successo prima dell'alba di oggi, 23 febbraio. Sul posto 118 dal vicino nosocomio, polizia di Stato e locale e vigili del fuoco. Vani i soccorsi A nulla sono serviti i lunghi tentativi di rianimazione. Dopo un violento scontro tra una moto e un furgone poco prima delle 6 di questa mattina, 23 febbraio, un centauro è morto a pochi passi dall'ospedale San Polo. È successo a Monfalcone, all'altezza del bivio in cui la statale 14 si biforca nella via omonima al nosocomio: a riportare la notizia è Il Piccolo. Stando alle prime ricostruzioni della polizia di Stato e della locale, si è trattato di uno scontro frontale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

