Un uomo di 53 anni di Sorisole ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente sulla Provinciale a Ponteranica. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto all’incrocio con via Faustina, poco prima delle 18. L’impatto è stato violento e i soccorsi sono stati immediati, ma per il motociclista non c’era più niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Un motociclista di 53 anni di Sorisole ha perso la vita nell’incidente accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Ponteranica, all’altezza del locale Capolinea, all’incrocio della Provinciale con via Faustina, alle porte della città. È successo intorno alle 17. Nello schianto sono rimaste coinvolte un’auto e la moto. A bordo della vettura viaggiavano una donna di 50 anni e una bambina di sei. Subito soccorse, sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sono in gravi condizioni. L’impatto tra i due mezzi è stato violento. Sull’esatta dinamica sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Zogno, intervenuti sul posto per i rilievi di legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragico impatto. Centauro di 53 anni muore contro auto

