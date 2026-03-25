Un grave incidente tra due camion si è verificato sull’autostrada A4, provocando la morte di un uomo. Sul luogo si sono formate lunghe code di circa sei chilometri in direzione Milano. La circolazione è fortemente rallentata e il traffico rimane bloccato mentre le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione.

Lo scontro all’altezza di Bolgare: 6 km di coda e viabilità ridotta a una sola corsia. Deviazioni consigliate per chi viaggia verso Milano Traffico in tilt lungo l’autostrada A4, dove un drammatico incidente tra due camion sta causando pesanti ripercussioni sulla circolazione in direzione Milano. Il sinistro si è verificato verso le 8.20 di oggi, mercoledì 25 marzo, nel tratto compreso tra Palazzolo e Seriate, all’altezza del chilometro 184+700 (nei pressi di Bolgare). Nell’impatto tra i due mezzi pesanti una persona ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma la violenza dello scontro ha reso necessario un massiccio intervento dei soccorsi, tra ambulanze ed elisoccorso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Tragico incidente tra camion in A4: morto un uomo, 6 chilometri di coda

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GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A4: VITTIME E FERITI NELLO SCHIANTO

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