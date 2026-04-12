Nella mattinata di domenica 12 aprile, sulla Via Emilia, si è verificato un incidente tra un'auto e un camion. L'impatto frontale ha provocato la morte di tre persone e ha provocato il ferimento grave di altre due. L'incidente è avvenuto tra i comuni di Cittanova e Marzaglia, nel territorio modenese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Un violento impatto frontale avvenuto nella prima parte della mattinata di questa domenica 12 aprile ha causato la morte di tre persone e lasciato due feriti in condizioni critiche tra Cittanova e Marzaglia, nel territorio modenese. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto con quattro occupanti e un autocarro per il trasporto del latte, si è verificato intorno alle 5:30 lungo la via Emilia Ovest, trasformando un tratto di strada in una scena di devastazione. L’urto è stato così potente da scagliare entrambi i mezzi fuori dalla carreggiata, finendo nella scarpata laterale. La forza dell’impatto ha ridotto la vecchia Opel in un ammasso di metallo deformato, rendendo le operazioni di soccorso estremamente complesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Via Emilia: scontro tra auto e camion, 3 morti

Modena, schianto all’alba sulla via Emilia Ovest: 3 morti e un ferito grave dopo scontro tra camion del latte e autoL’incidente stradale mortale nelle prime ore di oggi demica 12 aprile, intorno alle 6.

Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena, tre morti e un ferito graveUn autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato con un'auto poco prima delle sei di mattina, via Emilia Ovest è stata chiusa al traffico.