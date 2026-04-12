Con l’auto contro un Tir in sosta | un uomo di 66 anni muore sulla Tangenziale Ovest di Milano

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver tamponato con la propria auto un tir in sosta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Assago 12 aprile 2026 - Incidente mortale nella mattinata di oggi sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna. Un uomo di 66 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della propria auto, andando a schiantarsi contro un tir fermo in una piazzola di sosta. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un possibile malore che avrebbe colto il conducente poco prima dell’impatto. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del comando di via Messina, impegnati nelle operazioni di estrazione della vittima dall’auto e nella messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Con l’auto contro un Tir in sosta: un uomo di 66 anni muore sulla Tangenziale Ovest di Milano Pistoia, scontro sulla tangenziale. Incidente-auto moto: grave un uomo di 54 anniPistoia, 7 marzo 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, lungo la tangenziale 716 di Pistoia. Leggi anche: Schianto fra quattro auto e due furgoni: chiusa la Tangenziale Ovest di Milano