Un uomo di 65 anni è precipitato nel vuoto sul Pizzo Tambò durante un'escursione di scialpinismo. La sua salma è stata individuata dopo alcune ore grazie a un pattugliamento in elicottero condotto dalle autorità svizzere. La polizia ha comunicato di aver rilevato la presenza del corpo in seguito a una segnalazione e a un'accurata ricerca aerea nella zona.

Stava sciando a quota 3050 metri sul Pizzo Tambò, al confine tra Svizzera e Italia, quando è precipitato nel vuoto. È morto così un 65enne italiano durante un'escursione sulle Alpi. Immediato l'intervento del soccorso alpino della stazione di Madesimo, in provincia di Sondrio, ma il medico arrivato con l'elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. L'equipe medica ha poi recuperato la salma., Il soccorso alpino era stato allertato nel pomeriggio di sabato 11 aprile dalla polizia svizzera, che durante un volo di ricognizione in elicottero aveva notato un corpo sul versante italiano della montagna.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scialpinista italiano precipita nel vuoto sul Pizzo Tambò, salma avvistata dopo ore

Tragedia sul Pizzo Tambò, precipita e muore scialpinista italiano di 65 anniMadesimo (Sondrio) – Aveva 65 anni lo scialpinista italiano precipitato e deceduto sul Pizzo Tambò, a quota 3.

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