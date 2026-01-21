Schianto mostruoso con un camion Andrea muore a 39 anni | tragedia in Italia

Nella giornata di mercoledì 21 gennaio, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A13 tra Altedo e Bologna Interporto. Un violento schianto tra un’auto e un camion ha causato la morte di Andrea, 39 anni. L’incidente ha coinvolto diverse vetture e ha provocato lunghe interruzioni nel traffico. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle dinamiche dell’accaduto.

È avvenuto intorno alle 12 di oggi, mercoledì 21 gennaio, un grave incidente stradale sull'autostrada A13, nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto. Nello scontro ha perso la vita Andrea Bolelli, 39 anni, originario di Galatina e residente a Bologna. Bolelli viaggiava sul sedile del passeggero quando l'auto su cui si trovava, guidata da un uomo di 38 anni, ha tamponato a forte velocità un mezzo pesante. L'impatto è stato violentissimo e per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Secondo quanto riferito da Radio Città Fujiko, Andrea Bolelli stava lavorando al momento dell'incidente.

