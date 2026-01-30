Jole Galli domina a Passo San Pellegrino | vittoria azzurra in Coppa del Mondo

Jole Galli si prende la vittoria a Passo San Pellegrino, dominando la gara femminile di Coppa del Mondo. La atleta italiana ha mostrato solidità e determinazione lungo tutta la discesa, arrivando prima delle rivali. Al maschile, Simone Deromedis sfiora il podio, mentre Dominik Zuech termina quinto. La giornata di gare si è conclusa con una grande soddisfazione per gli azzurri.

La tappa di Coppa del Mondo di Passo San Pellegrino si apre nel segno di Jole Galli, protagonista assoluta nella gara femminile, mentre al maschile Simone Deromedis sfiora il podio e Dominik Zuech chiude quinto. È una giornata da incorniciare per Jole Galli, che conquista il successo nella prima delle due prove della Coppa del Mondo di ski cross a Passo San Pellegrino. La trentenne livignasca firma il primo podio stagionale con una prestazione autoritaria, confermandosi una delle interpreti più solide del circuito.

