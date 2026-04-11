Un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in sella a una motocicletta nel Bellunese. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato quando il motociclista ha perso il controllo della Kawasaki e si è schiantato contro un albero. Le strade della zona erano frequentate da molti motociclisti nelle ore diurne, approfittando delle prime giornate di sole e delle temperature miti.

MESTRE - Prime giornate di sole, temperature miti e le strade del Bellunese si sono riempite di motociclisti. Ieri, purtroppo, si è registrata la prima vittima della stagione tra gli escursionisti su due ruote: Pietro Serafin, un 24enne di Mestre che insieme a due amici stava scendendo da passo san Pellegrino verso Falcade. L’incidente è avvenuto verso le 16 e 30, proprio sul confine tra Trentino e Veneto, in località Zingari, nel comune di Soraga. FUORI STRADA Secondo le prime testimonianze il motociclista mestrino era insieme ad altri due amici quando ha perso il controllo della sua Kawasaki. A causa della velocità e, forse, di una cunetta di terra sull’asfalto, la moto sembra abbia perso aderenza e il ragazzo è stato sbalzato dalla moto, è volato per alcuni metri finendo poi contro un albero.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pietro Serafin finisce contro un albero in sella alla Kawasaki e muore a 24 anni

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