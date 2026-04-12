Tragedia ad Alpe Bacco | muore un 67enne travolto da un albero

Un uomo di 67 anni ha perso la vita nella mattinata di venerdì 11 aprile 2026 ad Ornavasso, quando è stato travolto da un albero mentre si trovava sul luogo in fase di abbattimento. L’incidente si è verificato durante le operazioni di taglio di un albero nella zona di Alpe Bacco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un uomo di 67 anni ha perso la vita nella mattinata di venerdì 11 aprile 2026, a Ornavasso, dopo essere stato travolto da un albero durante le operazioni di abbattimento. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle ore 10:30 in una zona impervia situata nei pressi della diga all’Alpe Bacco, nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola, a breve distanza da Verbania. Dinamica del sinistro e l’intervento dei soccorsi in quota. L’infortunio si è verificato mentre il sessantaseienne era impegnato, in totale autonomia, nelle attività di gestione del legname. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la pianta oggetto del taglio ha seguito una traiettoria imprevista durante la caduta, colpendo violentemente l’uomo senza che questi potesse mettersi in salvo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia ad Alpe Bacco: muore un 67enne travolto da un albero Leggi anche: Avellino, tragedia sul lavoro: operaio muore travolto da un albero Tragedia ad Anagni, muore in garage mentre usa una mola: vittima un 67enneABBONATI A DAYITALIANEWS Un pomeriggio di lavori domestici si è concluso in modo drammatico nella frazione di Collacciano, ad Anagni.