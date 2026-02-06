Tragedia ad Anagni muore in garage mentre usa una mola | vittima un 67enne

Un uomo di 67 anni è morto ieri pomeriggio in un garage di Collacciano, frazione di Anagni. Stava usando una mola quando ha avuto un incidente fatale. Non ci sono testimoni diretti, ma sembra che l’uomo abbia perso il controllo dello strumento, finendo per ferirsi gravemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Un pomeriggio di lavori domestici si è concluso in modo drammatico nella frazione di Collacciano, ad Anagni. Massimo Salate Santone, 67 anni, ha perso la vita intorno alle 18 di giovedì 6 febbraio, all'interno del garage della propria abitazione. L'incidente durante un lavoro di fai-da-te. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava utilizzando una mola per affilare coltelli. L'attrezzo, stando a quanto emerso, sarebbe stato costruito o assemblato artigianalmente dal 67enne e in quel momento lo stava probabilmente testando. Il guasto improvviso e le ferite fatali. All'improvviso qualcosa avrebbe ceduto nel meccanismo: tra le ipotesi al vaglio, la rottura della cinghia di trasmissione oppure il distacco di una componente metallica (forse una lama).

