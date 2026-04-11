Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze
Durante una gita scolastica a Firenze, uno studente di 17 anni di Adrano è deceduto a causa di un malore improvviso. L’evento si è verificato mentre il giovane si trovava insieme ai compagni di classe, all’interno di un sito turistico della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.
Una gita scolastica si è trasformata in un dramma per la comunità di Adrano. Uno studente dell'ultimo anno dell'Istituto "Pietro Branchina" di Adrano è stato stroncato da un malore mentre si trovava a Firenze. Nonostante la tempestività dei soccorsi, il giovane non ce l'ha fatta, gettando nello.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Tragedia in gita a Firenze: perde la vita uno studente di una scuola nel cataneseUna trasferta dedicata alla cultura e alla socialità si è purtroppo trasformata in un dramma insuperabile.
La tragedia al passo del Giogo. Si scontra con una macchina. Muore durante la gita in motodi Stefano Brogioni FIRENZE Un centauro esperto, innamorato della sua moto, curata in maniera maniacale.