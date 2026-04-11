Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze

Durante una gita scolastica a Firenze, uno studente di 17 anni di Adrano è deceduto a causa di un malore improvviso. L’evento si è verificato mentre il giovane si trovava insieme ai compagni di classe, all’interno di un sito turistico della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.