Firenze | muore 17enne di Catania in gita scolastica

A Firenze, un ragazzo di 17 anni originario di Adrano, in provincia di Catania, è deceduto oggi durante una gita scolastica. L’incidente è avvenuto nel capoluogo toscano, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La notizia ha suscitato sconcerto tra studenti e docenti presenti sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre la scuola e i familiari sono stati informati del tragico episodio.

FIRENZE – Choc a Firenze. Uno studente di 17 anni di Adrano (Catania), Gerlando Falzone, è morto oggi, 11 aprile 2026, durante una gita scolastica nel capoluogo toscano. Il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, perdendo i sensi senza più riprendersi. La Procura di Firenze ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia che è prevista martedì prossimo. La notizia è stata confermata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie – ha postato su Facebook – un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: muore 17enne di Catania in gita scolastica Studente muore durante gita scolastica a Firenze: inutili i soccorsiFirenze, 11 aprile 2026 – Uno studente di 17 anni di Adrano (Catania) è morto durante una gita scolastica a Firenze. Leggi anche: Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze