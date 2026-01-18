La scomparsa di Filippo C., giovane senza fissa dimora di Sansepolcro, ha toccato il cuore di molti. Prima di morire, ha donato gli organi, offrendo speranza ad altre persone. Messaggi di conforto e ricordo sono arrivati da tutta Italia, sottolineando il suo carattere e la sua generosità. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla solidarietà e sulla dignità di ogni individuo, indipendentemente dalla propria condizione.

Sansepolcro, 18 gennaio 2026 – La morte di Filippo C., giovane clochard di 27 anni originario di Sansepolcro, ha suscitato una profonda emozione in tutta Italia, non solo per la sua fine prematura, ma anche per il gesto di generosità che ha compiuto prima di lasciarci. Filippo, che da tempo viveva a Firenze, ha deciso di donare i suoi organi, una scelta che ha toccato profondamente i suoi familiari, gli amici e le persone che l’hanno conosciuto. La sua morte, avvenuta dopo oltre due settimane di coma, è il risultato di un malore fatale, probabilmente causato da un’overdose, che lo ha colto mentre si trovava sotto un ponte di Firenze, con la sua compagna accanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il clochard che muore e dona gli organi. Messaggi da tutta Italia alla famiglia: “Filippo era un ragazzo perbene”

