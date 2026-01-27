Frontale tra auto e bus Jonathan muore a 19 anni La famiglia dona gli organi | Resti vivo il suo ricordo

Un grave incidente ha coinvolto un’auto e un bus, portando alla tragica perdita di Jonathan Mastrovito, 19 anni. Dopo una settimana di ricovero, la famiglia ha deciso di donare gli organi, offrendo una speranza di vita ad altri. Questa scelta testimonia un gesto di generosità e di speranza in momenti di grande dolore.

Jonathan Mastrovito, 19 anni, è morto dopo una settimana di ricovero. Il 19 gennaio era rimasto ferito in un incidente, nel quale hanno perso la vita due amici. La famiglia ha deciso di donare gli organi: "Il tuo grande cuore continuerà a battere".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Jonathan Mastrovito

A Bari, un bambino di 11 anni affetto da una grave uropatia malformativa congenita è deceduto.

Ultime notizie su Jonathan Mastrovito

