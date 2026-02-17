Voci nel silenzio a teatro luci e ombre sull' endometriosi

Il Teatro Petrella di Longiano ha organizzato domenica 15 marzo alle 15 un evento dedicato all'endometriosi, una malattia spesso ignorata dalle donne che ne soffrono. La manifestazione, intitolata

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) A organizzare l'iniziativa A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, formata da pazienti che da 20 anni sono impegnate nel creare consapevolezza sulla malattia, in collaborazione con il Comune di Longiano. A moderare l'incontro sarà Annalisa Frassineti, presidente dell'associazione, residente a Castrocaro Terme e Terra di Sole, che ha voluto portare nella sua provincia un pomeriggio dedicato a raccontare, comprendere e discutere una patologia, ancora troppo poco conosciuta, che colpisce circa 200 milioni di donne nel mondo, attraverso l'incontro tra medicina, psicologia e narrazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Voci nel Silenzio: storie di rinascita al Teatro Golden

Leggi anche: Oltre i Confini, Voci dal silenzio al Cine Teatro Metropolitano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.