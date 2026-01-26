Wonder Man | Luci ombre e superporteri nel fango di Hollywood
Con l’etichetta Marvel Spotlight, i Marvel Studios sembrano voler esplorare i vicoli ciechi e i retroscena meno scintillanti del loro universo. Se Echo ci ha riportato nelle strade violente di New York, questa nuova serie dedicata a Simon Williams (Wonder Man) ci trascina nel fango dorato di Hollywood, mescolando il dramma psicologico alla satira dello show business. Genesi e Sviluppo: Un meta-progetto ambizioso. Lo sviluppo di Wonder Man è stato uno dei più peculiari della Fase 5. Affidata a Destin Daniel Cretton (regista di Shang-Chi ) e allo showrunner Andrew Guest ( Brooklyn Nine-Nine, Community ), la serie è nata con l’intento dichiarato di essere una “lettera d’amore e d’odio” a Hollywood. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
