Con l’etichetta Marvel Spotlight, i Marvel Studios sembrano voler esplorare i vicoli ciechi e i retroscena meno scintillanti del loro universo. Se Echo ci ha riportato nelle strade violente di New York, questa nuova serie dedicata a Simon Williams (Wonder Man) ci trascina nel fango dorato di Hollywood, mescolando il dramma psicologico alla satira dello show business. Genesi e Sviluppo: Un meta-progetto ambizioso. Lo sviluppo di Wonder Man è stato uno dei più peculiari della Fase 5. Affidata a Destin Daniel Cretton (regista di Shang-Chi ) e allo showrunner Andrew Guest ( Brooklyn Nine-Nine, Community ), la serie è nata con l’intento dichiarato di essere una “lettera d’amore e d’odio” a Hollywood. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Wonder Man: Luci, ombre e superporteri nel fango di Hollywood

Approfondimenti su wonder man

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Wonder Man, recensione: una serie meta-televisiva arrivata troppo tardi x.com

Volti scelti per gestire poteri, ego e continuity. #WonderMan, una nuova serie Marvel Television in 8 episodi, sarà disponibile dal 28 Gennaio su #DisneyPlus. - facebook.com facebook