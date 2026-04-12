Il ’Toscana Pride’ si terrà a Grosseto sabato 13 giugno, con una manifestazione che coinvolgerà le vie della città. La data è stata annunciata recentemente, e l’evento prevede cortei e iniziative pubbliche per sensibilizzare sui diritti delle persone LGBTQ+. La manifestazione è organizzata da gruppi e associazioni locali e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Il ’Toscana Pride’ si svolgerà a Grosseto sabato 13 giugno. La data è stata ufficializzata dal Comitato Toscana Pride che tornerà in Maremma "per riaffermare – si spiega – la necessità di una Toscana realmente inclusiva, capace di garantire diritti, autodeterminazione e sicurezza per tutte le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex, asessuali e non binarie". "La scelta di Grosseto – dicono gli organizzatori – nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito pubblico i territori spesso marginalizzati, dove la presenza delle associazioni e delle reti sociali è fondamentale per contrastare discriminazioni, violenze e isolamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Toscana Pride’ il 13 giugno nelle vie cittadine

Liguria Pride 2026, ecco le date: parata a Genova il 13 giugnoGenova si prepara al Liguria Pride 2026, con una settimana di iniziative e la parata conclusiva in programma sabato 13 giugno.

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