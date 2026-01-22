Liguria Pride 2026 ecco le date | parata a Genova il 13 giugno
Liguria Pride 2026 si avvicina, con una serie di eventi che si svolgeranno durante tutta la settimana a Genova. La manifestazione culminerà con la tradizionale parata, prevista per sabato 13 giugno. Un’occasione per promuovere l’inclusione e i diritti civili, coinvolgendo cittadini e associazioni locali in un momento di confronto e sensibilizzazione.
Genova si prepara al Liguria Pride 2026, con una settimana di iniziative e la parata conclusiva in programma sabato 13 giugno. Gli organizzatori hanno ufficializzato le date dell’evento, che anche quest’anno si articolerà in due momenti centrali: il Pride Village e il Pride Parade.Il Pride.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Metrò del Mare 2026: pubblicate le date. Si parte il 13 giugno, ultima corsa il 6 settembre
Il Roma Pride 2026 sarà il 20 giugno: "Nostri diritti non identitari ma questione democratica"Il Roma Pride 2026 si terrà il 20 giugno, confermando l’impegno per i diritti civili e l’uguaglianza.
Liguria Pride 2026, ecco le date: parata a Genova il 13 giugnoDal 6 al 13 giugno il Pride Village ai Giardini Luzzati: una settimana di eventi, incontri e iniziative sui diritti ... genovatoday.it
LET’S DANCE La queer night del Liguria Pride Sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 22 @fela.genova , Vico dietro il coro di San Cosimo 6r, Genova L’inverno porta tanta voglia di andare in letargo, ma la queerness non può fermarsi. Il n facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.