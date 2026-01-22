Liguria Pride 2026 ecco le date | parata a Genova il 13 giugno

Liguria Pride 2026 si avvicina, con una serie di eventi che si svolgeranno durante tutta la settimana a Genova. La manifestazione culminerà con la tradizionale parata, prevista per sabato 13 giugno. Un’occasione per promuovere l’inclusione e i diritti civili, coinvolgendo cittadini e associazioni locali in un momento di confronto e sensibilizzazione.

Genova si prepara al Liguria Pride 2026, con una settimana di iniziative e la parata conclusiva in programma sabato 13 giugno. Gli organizzatori hanno ufficializzato le date dell’evento, che anche quest’anno si articolerà in due momenti centrali: il Pride Village e il Pride Parade.Il Pride.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

