Lavori di manutenzione e sicurezza nelle vie cittadine | interventi mirati sul verde e nella rete stradale dell’agro

Questa mattina, gli operatori comunali di Martina Franca hanno concluso una serie di interventi nelle strade dell’agro. Hanno sistemato il verde e sistemato la rete stradale, puntando a migliorare la sicurezza dei cittadini. Lavori che sono stati fatti con cura e senza grandi disagi per i residenti.

Nella mattinata di martedì 3 febbraio 2026, gli operatori comunali di Martina Franca hanno portato a termine una serie di interventi mirati per ripristinare la sicurezza nelle strade dell'agro e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. L'azione è stata resa necessaria dalle condizioni meteorologiche avverse degli ultimi giorni, con venti forti che hanno causato la caduta di rami e alberi in diverse zone del territorio. In particolare, le contrade Gnignero e Battaglini, nonché la strada provinciale Martina-Noci, sono state interessate da interventi di rimozione dei detriti e ripristino dell'accessibilità.

