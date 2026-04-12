L’ombra del clan Moccia sugli appalti in Toscana | eseguite 11 misure cautelari

Le autorità hanno eseguito undici misure cautelari nelle indagini su un’organizzazione criminale che avrebbe cercato di influenzare gli appalti pubblici in Toscana. L’operazione è stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che ha portato alla luce un presunto sistema di infiltrazioni camorristiche nella regione. Le accuse coinvolgono diverse persone e l’indagine prosegue per chiarire ulteriori aspetti dell’inchiesta.

FIRENZE – La scure della Direzione distrettuale antimafia di Firenze si abbatte su un pericoloso sistema di infiltrazione camorristica nel cuore della Toscana. Un’imponente operazione, coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Siena, ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari nelle province di Napoli, Caserta, Prato, Firenze e Udine. Le accuse, pesantissime, vanno dall’estorsione aggravata dal metodo mafioso alla minaccia a pubblico ufficiale, svelando un meccanismo sistematico volto a sottomettere il tessuto economico regionale. Al centro dell’inchiesta, avviata nell’aprile 2025, un’azienda con base in Campania ma operativa nei subappalti di numerosi cantieri del centro Italia, compresi alcuni legati ai fondi del Pnrr.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’ombra del clan Moccia sugli appalti in Toscana: eseguite 11 misure cautelari Anabolizzanti e nandrolone, l’ombra del doping in Toscana. Il blitz dei Nas ed il sequestro: due misure cautelariLucca, 26 febbraio 2026 - Blitz all’alba tra Capannori, in provincia di Lucca e Cassano allo Ionio nell’ambito di un’indagine coordinata dalla... Napoli, 11 misure cautelari: colpita la piazza di spaccio dei clanNapoli, la Polizia di Stato esegue ordinanze a carico di 11 soggetti per associazione finalizzata al traffico di droga ed estorsioni nel Rione...