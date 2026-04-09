Nel 2025, i comuni italiani hanno raccolto un totale di 1,77 miliardi di euro attraverso sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Torino ha incassato 56 milioni di euro, cifra che rappresenta una delle somme più alte tra le città italiane. I dati mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti, con le multe che continuano a rappresentare una fonte significativa di entrate per le amministrazioni locali.

I bilanci comunali italiani hanno registrato nel 2025 un afflusso di risorse senza precedenti derivante dalle sanzioni stradali, con un totale di 1,77 miliardi di euro incassati per infrazioni al Codice della Strada. Torino si attesta sul quarto gradino della classifica nazionale tra i capoluoghi, pur segnalando una lieve flessione rispetto all’anno precedente. Le recenti elaborazioni basate sui dati Siope delineano un quadro di crescente pressione sanzionatoria in tutta la penisola, con un incremento del 23% dei proventi rispetto a tre anni fa. In questo scenario, la città di Torino ha contabilizzato 56 milioni di euro nel corso del 2025. Sebbene la cifra rappresenti un volume rilevante per le casse locali, il dato torinese evidenzia una contrazione dell’8% se confrontato con i risultati del 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Multe record in Italia: Torino incassa 56 milioni dai vigili

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Le sanzioni stradali continuano a rappresentare una voce di bilancio fondamentale per gli enti locali italiani, con numeri in costante ascesa. Nel 2025, i Comuni hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro a seguito di multe per violazioni del Codice - facebook.com facebook

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