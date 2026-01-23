Meteo a Roma | allerta codice giallo per piogge e temporali

A Roma, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e temporali. In seguito all’allerta del Sistema di Protezione Civile Regionale, è stato emesso un avviso di codice giallo, segnalando possibili condizioni di maltempo nelle prossime ore. Si consiglia di prestare attenzione alle aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza.

Torna la pioggia a Roma. A seguito dell'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, è stata diramata una allerta codice giallo per possibile maltempo. “In particolare dalla tarda serata di venerdì 23 gennaio - e per le successive 24-36 ore - si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Per tale motivo, il Centro funzionale regionale ha comunicato una allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del territorio regionale”. Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 30mm di pioggia.🔗 Leggi su Romatoday.it

