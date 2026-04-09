Un’impresa mai vista al mondo | la scalata della Torre Prendiparte

Nella giornata del 9 aprile 2026, si è svolta una prova mai tentata prima: la scalata di una torre medievale in una città italiana. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e specialisti, data la sua natura innovativa. La torre, alta diversi metri, è stata affrontata da un team di scalatori professionisti, che hanno portato a termine l’impresa senza incidenti. La prova rappresenta un record inedito nel settore delle imprese su strutture storiche.

Bologna, 9 aprile 2026 – La prima volta al mondo: la scalata di una torre medievale, un'impresa mai realizzata finora. Succede sabato, a Bologna: ad arrampicarsi sulla Prendiparte alta quasi 60 metri, sarà il climber Andrea Bonzi, all'arrivo in cima farà festa con un aperitivo con vista sui tetti della città. Delle 100 torri delle città, ad oggi ne rimangono 24: oltre alle più famose, l'Asinelli e la Garisenda, simbolo della città, c'è appunto la Torre Prendiparte, 59,5 metri, 800 anni di storia alle spalle, oggi trasformata in un esclusivo Bed & Breakfast. L’evento “Pink Ascent”: orari e dove vederlo. Ad organizzare l’evento chiamato ' Pink Ascent' è l'associazione Occhialini Rosa, nata a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Un’impresa mai vista al mondo”: la scalata della Torre Prendiparte Aspettando la scalata della torre Prendiparte, il videoAndrea Bonzi, membro del collettivo Occhialinirosa, sabato 11 aprile tenterà la salita in sicurezza della torre di Bologna. Climber scala per la prima volta la Torre Prendiparte: sfida storicaUn’impresa mai vista prima a Bologna: sabato un climber tenterà di scalare dall’esterno la Torre Prendiparte, una delle torri medievali più... Un’impresa mai vista al mondo: la scalata della Torre PrendiparteLo sport e la cultura vanno a braccetto, Battistini dell’associazione Occhialini Rosa: Per la prima volta l’arrampicata riguarda una torre medievale. E in piazza Galvani prove della disciplina su un ... msn.com Torre Prendiparte da riscoprire. Anche cene a lume di candelaDopo sei anni di chiusura all’ospitalità – con visite solo tramite eventi e aperture occasionali – la Torre Prendiparte riapre finalmente ai soggiorni privati. Un momento atteso che restituisce alla ... ilrestodelcarlino.it