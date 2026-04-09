Sabato 11 aprile, Andrea Bonzi, membro del collettivo Occhialinirosa, tenterà di salire in sicurezza la torre Prendiparte. Un video documenta l’attesa di questa scalata, che si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza previste. La torre si trova in una zona storicamente significativa e rappresenta un punto di interesse per gli appassionati di arrampicata e di attività all’aperto.

Andrea Bonzi, membro del collettivo Occhialinirosa, sabato 11 aprile tenterà la salita in sicurezza della torre di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aspettando la scalata della torre Prendiparte, il video

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