Torna a Novara la mezza maratona di San Gaudenzio

Torna a Novara la San Gaudenzio Half Marathon, prevista per domenica 25 gennaio. La manifestazione comprende due distanze: la mezza maratona ufficiale FIDAL e una versione non competitiva sotto egida ACSI, oltre alla San Gaudenzio Run di 10 km. L’evento rappresenta un’occasione per gli appassionati di corsa di partecipare in un contesto cittadino riconosciuto, promuovendo sport e salute.

È ormai tutto pronto per la San Gaudenzio Half Marathon, che si correrà domenica 25 gennaio.Due le distanze previste: la mezza maratona (21,0975 km) divisa nella versione ufficiale Fidal (Novara Half Marathon) e nella versionenon competitiva (sotto egida ACSI), e la San Gaudenzio Run 10 K (10 km).🔗 Leggi su Novaratoday.it

A Novara torna la tradizionale Sagra di San GaudenzioA Novara riprende l’appuntamento annuale con la Sagra di San Gaudenzio, evento tradizionale che celebra il patrono della città.

Novara Half Marathon: torna la corsa di san Gaudenzio, iscritti record. Tutte le strade chiuseDomenica 25 gennaio Novara corre: torna la Novara Half Marathon con mezza 21,097 km e San Gaudenzio Run 10K (competitive FIDAL e non competitive). Novità 2026: area evento al Pala Dal Lago, percorsi n ... lavocedinovara.com

Igor Volley a caccia della vittoria: a Novara arriva PerugiaDopo due tie break amari, la Igor Volley Novara torna in casa: martedì 20 gennaio (20:30) al Pala Igor arriva Perugia. Bonifacio di nuovo disponibile, Mims out: obiettivo vittoria e continuità ... lavocedinovara.com

