Dopo un giorno di tregua torna l’allerta meteo | sorvegliata speciale la zona sud della Toscana

Da corrieretoscano.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allerta meteo torna in Toscana, perché una circolazione ciclonica ha riportato pioggia e vento forte nella regione. La zona sud della Toscana resta sotto stretta sorveglianza, con le scuole già chiuse in alcune località e le strade allagate in diversi punti. Dopo una giornata di sole, le nuvole si sono di nuovo addensate e il cielo si prepara a scaricare temporali intensi.

FIRENZE – L’ombrello torna a essere l’accessorio indispensabile per i toscani. Dopo una brevissima parentesi di sole, il maltempo bussa nuovamente alla porta della regione a causa di una circolazione ciclonica che spazzerà via la tregua delle ultime ore. La Sala operativa della Protezione civile regionale non ha perso tempo e ha emesso un’allerta meteo con codice giallo, valida per l’intera giornata di domani, sabato 14 febbraio. Le previsioni parlano chiaro: piogge diffuse bagneranno tutto il territorio, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Per chi guarda alle vette, la neve tornerà a imbiancare l’Appennino, ma solo a quote superiori ai 1200-1400 metri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

