Agugliano torna capitale del teatro amatoriale | al via la 26ª edizione de La Guglia d’Oro
Agugliano si prepara ad accogliere la 26ª edizione de “La Guglia d’Oro”, il Festival Nazionale del Teatro amatoriale. Un evento che valorizza la partecipazione, la sperimentazione e l’impegno civile, offrendo un palcoscenico dedicato a produzioni di qualità. Promossa dall’associazione La Guglia Aps, questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il teatro amatoriale italiano, confermando il ruolo della città come capitale del teatro amatoriale.
AGUGLIANO - Un palcoscenico che unisce partecipazione, sperimentazione, comicità e impegno civile. Tutto pronto per una nuova edizione del Festival Nazionale del Teatro “La Guglia d’Oro”, la storica manifestazione dedicata al teatro amatoriale di qualità promossa dall’associazione La Guglia Aps.🔗 Leggi su Anconatoday.it
