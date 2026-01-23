Torna il maltempo in Campania allerta meteo con pioggia e fulmini da mezzanotte per 24 ore | rischio allagamenti
Il maltempo torna in Campania con un’allerta meteo gialla prevista per domani, sabato 24 gennaio, a partire dalla mezzanotte. Sono previste piogge intense, temporali e possibili fulmini, con un rischio di allagamenti in alcune zone. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le prossime 24 ore.
Torna il maltempo in Campania, allerta meteo con pioggia e fulmini da mezzanotte per 24 ore: rischio allagamentiTorna il maltempo in Campania con pioggia, fulmini e vento. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla dalla mezzanotte di sabato 24 gennaio e per le successive 24 ... fanpage.it
