Torna il maltempo in Campania allerta meteo con pioggia e fulmini da mezzanotte per 24 ore | rischio allagamenti

Il maltempo torna in Campania con un’allerta meteo gialla prevista per domani, sabato 24 gennaio, a partire dalla mezzanotte. Sono previste piogge intense, temporali e possibili fulmini, con un rischio di allagamenti in alcune zone. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le prossime 24 ore.

