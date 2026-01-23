Torna il maltempo in Campania allerta meteo con pioggia e fulmini da mezzanotte per 24 ore | rischio allagamenti

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo torna in Campania con un’allerta meteo gialla prevista per domani, sabato 24 gennaio, a partire dalla mezzanotte. Sono previste piogge intense, temporali e possibili fulmini, con un rischio di allagamenti in alcune zone. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le prossime 24 ore.

Allerta meteo gialla per domani sabato 24 gennaio, a partire dalla mezzanotte. Temporali con pioggia e fulmini e rischio di allagamenti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti

Leggi anche: Allerta meteo arancione in Campania, peggiora il maltempo da mezzanotte: pioggia, vento forte e mareggiate

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove; Due giorni di sole, poi a Milano torna il maltempo: le previsioni meteo; Il ciclone Harry lascia condizioni più stabili, ma torna il maltempo nel weekend; Maltempo a Milano: pioggia e freddo in arrivo fino al weekend.

torna il maltempo inTorna il maltempo in Campania, allerta meteo con pioggia e fulmini da mezzanotte per 24 ore: rischio allagamentiTorna il maltempo in Campania con pioggia, fulmini e vento. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla dalla mezzanotte di sabato 24 gennaio e per le successive 24 ... fanpage.it

torna il maltempo inMeteo Italia – torna il maltempo nelle prossime ore anche con neve, tante precipitazioni anche dopo il weekendMeteo - Italia nel mirino del maltempo con piogge e neve a bassa quota nelle prossime ore, altre perturbazioni anche per la prossima settimana ... centrometeoitaliano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.