Tiro con l’arco Sara Lopez e Mathias Fullerton vincono le gare individuali di compound a Puebla

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile si è conclusa a Puebla, in Messico, la quinta e penultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026. Durante le gare, Sara Lopez e Mathias Fullerton si sono aggiudicati le vittorie nelle competizioni individuali di arco composto.

Nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 aprile si è conclusa la quinta e penultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 in programma a Puebla, in Messico. Il day-5 dell’evento era dedicato interamente alle fasi finali di tutte le specialità del compound, mentre domani toccherà alle gare di ricurvo. L’India è salita sul gradino più alto del podio nella prova a squadre femminile battendo in finale gli Stati Uniti per 233-232, mentre la Colombia si è imposta nell’ultimo atto con il terzetto maschile sconfiggendo la Danimarca per 233-230. Grande equilibrio nella finalissima del Mixed Team, vinta dai danesi Tanja Gellenthien e Mathias Fullerton per 157-156 sui neerlandesi Sanne De Laat e Mike Schloesser.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco, Sara Lopez e Mathias Fullerton vincono le gare individuali di compound a Puebla Tiro con l’arco, definite le prime finali a squadre del compound. Addis svetta in qualificazione a PueblaNella notte italiana tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile si è concluso il ranking round di ricurvo in occasione della prima tappa stagionale della... Tiro con l’arco a Puebla: India e Messico dominano il compoundLe frecce hanno iniziato a disegnare traiettorie decisive nelle prime fasi della Coppa del Mondo 2026 a Puebla, in Messico, dove la notte tra...