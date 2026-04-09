Tiro con l’arco definite le prime finali a squadre del compound Addis svetta in qualificazione a Puebla

Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile si sono disputate le prime finali a squadre del compound nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Puebla, in Messico. Contestualmente, si è concluso anche il ranking round di ricurvo, con un atleta che ha ottenuto il miglior punteggio in qualificazione. Le competizioni proseguono con le eliminazioni dirette e le fasi successive.

Nella notte italiana tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile si è concluso il ranking round di ricurvo in occasione della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Puebla (Messico). Per quanto riguarda invece la divisione compound, i tabelloni individuali si sono allineati ai sedicesimi di finale mentre nelle prove a squadre di genere sono già state definite le finaliste. Partiamo proprio dai terzetti del compound, con Turchia e Colombia che hanno raggiunto l’ultimo atto del torneo maschile superando in semifinale rispettivamente Messico e Danimarca. I messicani si sono aggiudicati lo spareggio con in palio la terza moneta, garantendosi quindi un posto sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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