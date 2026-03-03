La Suzuki Swift Sport del 2026 si presenta come il prossimo modello in arrivo, con dettagli ancora da definire ma già oggetto di discussione tra gli appassionati. La casa automobilistica ha annunciato che sta lavorando a una nuova versione, senza fornire ancora immagini ufficiali o specifiche tecniche. La nuova Swift Sport sarà una vettura compatta, progettata per offrire prestazioni sportive e un design rinnovato.

Ecco tutto quello che si sa sulla Suzuki Swift Sport e quello che potrebbe succedere con la nuova versione Suzuki Swift Sport – che cos’è. La Suzuki Swift Sport è la versione “sportiva” della piccola hatchback Swift: una compatta leggera e agile con un carattere più grintoso, assetto sportivo e prestazioni superiori alla Swift standard. Storicamente ha avuto diverse generazioni fin dal 2006, ed è sempre apprezzata per la dinamica divertente, il peso contenuto e l’efficienza. L’ultima generazione attualmente in vendita (prima del possibile cambio generazionale) monta un motore 1.4 turbo BOOSTERJET da ~140 CV con cambio manuale 6 marce o automatico e trazione anteriore. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Swift Sport 2026: come sarà il nuovo modello

Nuova Mitsubishi Pajero Pinin 2026, come sarà il nuovo modello?Al momento non esistono annunci ufficiali da parte di Mitsubishi su una nuova Pajero Pinin per il 2026 (ovvero una versione compatta legata al nome...

Nuova Mazda 2 2027: come sarà il nuovo modello?Ecco come sarà la nuova Mazda 2 2027 basandomi sulle anticipazioni più aggiornate (design, motori, tecnologia e dotazioni) disponibili finora — le...

Suzuki Swift Sport 2026 El deportivo barato que está humillando a sus rivales

Contenuti utili per approfondire Nuova Suzuki Swift

Temi più discussi: Suzuki Swift Sakura: debutta una versione speciale; Suzuki Swift Hybrid Sakura, ibrida e full optional a 21.950 euro; Nuova Suzuki Swift Hybrid Sakura: tutto quello che c'è da sapere su prezzi, dotazioni e motorizzazione - News; La nuova Suzuki Swift Sakura debutta a Sanremo: omaggio alla cultura giapponese.

La nuova Suzuki Swift Sakura debutta a Sanremo: omaggio alla cultura giapponeseIdeale per la città, la serie esclusiva della Swift Hybrid si distingue per il colore rosa-oro sul tetto e vanta consumi davvero notevoli ... auto.it

Suzuki accende Sanremo: Swift Sakura e il Suzuki Stage. Intervista a Massimo NalliLa serie speciale e limitata nel tempo è la nuova Suzuki Swift Hybrid Sakura, la serie speciale ispirata al fiore di ciliegio giapponese, che ... monzaindiretta.it

#lamiasuzuki — Nuova Swift per la signora Tiziana! Una splendida Suzuki Swift Hybrid 1.2 TOP Bicolor, nell’elegante abbinamento Bianco Artico con tetto nero Una compatta dallo stile moderno e deciso, con tecnologia ibrida Suzuki per muoversi ogni gior - facebook.com facebook