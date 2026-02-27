Durante la terza serata del Festival di Sanremo, la modella ha deciso di non intervenire, rispettando la propria scelta annunciata in anticipo. Sul palco più famoso d’Italia, ha preferito non pronunciarsi, lasciando che fossero altri a parlare. La sua presenza ha comunque attirato l’attenzione, anche senza discorsi o interventi pubblici, lasciando spazio all’immaginazione del pubblico.

Irina Shayk aveva tutto: il palco, l’attenzione, il momento giusto. E ha scelto di non dire nulla. L'aveva preannunciato prima di andare in scena come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo e, una volta giunta sul palco più importante d'Italia, ha mantenuto la parola. Durante la conferenza stampa, alla domanda sulla guerra in Ucraina, giunta ormai al quarto anno, la risposta è stata una linea netta: niente politica, solo amore, musica, energia positiva. Una dichiarazione ineccepibile sul piano della prudenza. Molto meno su quello dell’opportunità. Irina Shayk, all'Ariston nessuna parola su pace e guerra. Il vicedirettore di Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, aveva spiegato in sala stampa che la terza serata avrebbe toccato temi delicati, dal bullismo alla pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'occasione mancata di Irina Shayk a Sanremo 2026

Leggi anche: Irina Shayk a Sanremo 2026

Irina Shayk Co-Conduttrice al Festival di Sanremo 2026La top model russa si unisce al cast del Festival di Sanremo, portando un tocco internazionale alla 76ª edizione della manifestazione canora Il...

Temi più discussi: Green Jobs, l’occasione mancata. Boom di contratti attivati in 10 anni ma la stabilità occupazionale latita; L'occasione mancata di Irina Shayk a Sanremo 2026; MotoGP, Io Ricordo, Pernat, Merendino e l’occasione mancata: Romboni in Aprilia, al posto di Biaggi; Iperammortamento, l’appello di Confindustria: 'L’incertezza è un costo, ogni settimana di attesa impatta sulla pianificazione'.

Green jobs, l’occasione mancata. Boom di contratti attivati in 10 anni ma la stabilità occupazionale latitaStudio congiunto delle Università di Pisa e di Torino: Investire in formazione ... msn.com

MotoGP, Io Ricordo, Pernat, Merendino e l’occasione mancata: Romboni in Aprilia, al posto di BiaggiMotoGP: VIDEO - Nel 1993 Pernat tentò di portare Doriano Romboni in Aprilia con lo sponsor HB, con il supporto di Tony Merendino, manager serio e decisivo dietro le quinte. L’operazione saltò perché H ... gpone.com

A Sanremo Irina Shayk può tutto: può salire sul palco con un cappellino in stile coppola e può anche indossare abiti di parecchi anni fa. Per la seconda uscita sul palco la top model gioca con un vestito che mima le forme di una salopette, che Irina indossa con - facebook.com facebook

Sanremo, Ramazzotti e le imitazioni di Pantani danno più ritmo. Irina Shayk incanta l'Ariston | La classifica provvisoria: i 5 nomi x.com