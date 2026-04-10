A Bologna, un uomo perseguitato da una faida legata a questioni lavorative ha subito numerosi episodi di vendetta. Dopo essere stato costretto a cambiare residenza, ha anche visto la propria auto incendiarsi due volte. La vicenda coinvolge comportamenti di stalking e atti di autolesionismo, con il coinvolgimento di persone che avrebbero agito per motivi di vendetta. La polizia sta indagando sui fatti.

Bologna, 10 aprile 2026 – L’hanno perseguitato per una faida nata sul posto di lavoro, costringendolo anche a cambiare casa, spostandosi da Castel Maggiore a Granarolo, e poi gli hanno dato fuoco, per ben due volte, alla macchina. La vittima, un 38enne calabrese, aveva sporto denuncia e da lì sono partite le indagini. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacabimbo-cade-finestra-pilastro-j9tdbr1c Chi sono i 3 uomini ai domiciliari con il braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione di Granarolo dell’Emilia, supportati dai colleghi del Norm, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti, pregiudicati, che ieri sono stati messi agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mancata promozione: stalking e auto bruciate per vendicarsi

Nuoro: tre auto bruciate, indagine per dolo in via MughinaPoco prima delle due di notte, un rogo improvviso ha trasformato via Mughina a Nuoro in una scena di caos controllato.

Pietre, cassonetti e auto bruciate. Cosa resta a Torino dopo gli scontriAGI - A un mese dallo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino in corso Regina Margherita sono divampati incendi, un uomo è rimasto ferito...