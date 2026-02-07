Milano-Cortina e non solo così lo sport salva le casse dello Stato Scrive Fava

Questa mattina in Parlamento si è aperto il dibattito sulle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il governo punta molto sull’evento per rilanciare l’economia e creare occupazione, ma ci sono anche molte critiche. I deputati discutono sulle risorse pubbliche destinate ai giochi, mentre i cittadini si chiedono se davvero valgano il grande investimento. La partita è aperta e il futuro di questa grande manifestazione resta tutto da scrivere.

In Italia lo sport è stato a lungo considerato una dimensione accessoria, confinata tra svago e competizione. Questa lettura non rispecchia più la realtà. Le evidenze economiche mostrano un impatto che va dritto al cuore della sostenibilità pubblica. Ogni anno l’attività sportiva genera risparmi significativi per il sistema sanitario e riduce la pressione su una struttura che deve affrontare l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie croniche. Di fronte a dati così chiari, lo sport non può essere trattato come un fenomeno marginale. È un elemento della salute collettiva e un fattore di equilibrio per il futuro del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

Milano Cortina 2026 vede il coinvolgimento del Politecnico, che utilizza tecnologie innovative per supportare lo sport.

Bergamaschi divisi tra sport e politica.

