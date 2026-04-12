Terrore sul volo Ryanair partito dall’Italia | Ha perso potenza! Hostess nel panico

Un volo Ryanair partito dall’Italia è finito in un episodio di panico a causa di un improvviso calo di potenza durante il volo. L’aereo, diretto ad Atene, è decollato dallo scalo di Catania-Fontanarossa e ha causato l’ansia tra i passeggeri, con alcuni membri dell’equipaggio che si sono mostrati in evidente agitazione. La situazione ha richiesto l’intervento di personale di bordo per gestire lo stato di tensione.

Il cielo sopra lo scalo di Catania-Fontanarossa è stato teatro di una mattinata di pura angoscia per i passeggeri del volo Ryanair diretto ad Atene. Erano da poco passate le 08.10 di ieri, sabato 11 aprile, quando il Boeing 737 ha staccato l’ombra da terra, ma il viaggio verso la Grecia si è interrotto bruscamente pochi istanti dopo il decollo. Un grave problema tecnico ha causato una improvvisa perdita di potenza, trasformando la cabina in un luogo di terrore. Le testimonianze raccolte delineano uno scenario di caos: “L’aereo ha rallentato di colpo”, ha raccontato un passeggero ancora visibilmente scosso, descrivendo quel momento in cui il velivolo ha perso la spinta necessaria, rendendo le manovre estremamente difficoltose.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terrore sul volo Ryanair partito dall’Italia: “Ha perso potenza!”. Hostess nel panico Terrore sul volo Ryanair Catania-Atene: l'aereo perde potenza, hostess nel panicoSono stati momenti di puro terrore quelli vissuti dai passeggeri di un volo Ryanair partito da Catania e diretto ad Atene. Panico sul volo Ryanair: guasto tecnico e caos in cabina a CataniaUn Boeing 737 della compagnia Ryanair, diretto da Catania verso Atene, ha dovuto interrompere il volo dopo un guasto tecnico subito poco dopo il...