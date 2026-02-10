Incendio domato nel vano scale della palazzina

Questa sera a Venegono Superiore i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio nel vano scale di una palazzina di via Missioni Africane. L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte, quando una grossa colonna di fumo ha iniziato a uscire dal condominio. I residenti, spaventati, sono usciti di corsa dalle case, mentre i pompieri hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Paura l'altra sera a Venegono Superiore per l' incendio in una palazzina di via Missioni Africane. L'allarme è scattato intorno alle 23, quando una densa colonna di fumo ha iniziato a diffondersi nell'edificio residenziale di tre piani, costringendo i residenti a lasciare le abitazioni e facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. In pochi minuti sul posto sono arrivate un'autopompa e un'autobotte dalla sede centrale di Varese, affiancate da un'ulteriore autopompa dal Comando di Como. Le squadre hanno individuato l'origine del rogo nel corridoio di accesso al vano scale, un punto particolarmente delicato perché snodo comune per tutti gli appartamenti.

