Akanji mediano? Chivu riprende l’esperimento di Guardiola: così potrebbe essere utile all’Inter. Circa due anni fa, l’allenatore del City aveva scelto di far giocare lo svizzero come mediano, accanto a Rodri, per sfruttarne le qualità in fase di interdizione e impostazione. Questa soluzione tattica potrebbe offrire nuove opzioni anche alla squadra nerazzurra, valorizzando le caratteristiche di Akanji in un ruolo più centrale e strategico.

Si può dire che Akanji ha avuto un gran maestro. A Manchester hanno già avuto modo di vedere lo svizzero sfornare passaggi a metà campo. Il 12 novembre 2023, nel 4-4 contro il Chelsea a Stamford Bridge, Guardiola lo schierò in mezzo insieme a Rodri, futuro Pallone d'oro. Il City aveva vinto Premier League e Champions. Akanji aveva avviato l'azione per il gol dello spagnolo contro l'Inter, a Istanbul. A Londra si distinse per applicazione e segnò anche una delle quattro reti. A distanza di un paio d'anni l'ex Dortmund si è fatto notare di nuovo in mezzo, stavolta a Udine e grazie a Chivu, allenatore astuto e attento, che negli ultimi cinque minuti l'ha schierato in mezzo per gestire la palla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Akanji mediano? Chivu copia l'esperimento di Guardiola: così può tornare utile all'Inter

Perché Cancelo ha rotto con Simone Inzaghi in Arabia e può tornare subito utile all’Inter di Chivu

Joao Cancelo, dopo la separazione con Simone Inzaghi in Arabia, potrebbe tornare utile all’Inter di Chivu. La sua esperienza e versatilità lo rendono un'opzione valida per coprire il ruolo sulla fascia destra, attualmente scoperto dopo l’addio di Dumfries. La sua disponibilità e qualità tecniche rappresentano un possibile rafforzamento per la squadra, offrendo soluzioni tattiche e di competenza in un momento di necessità.

Chivu a Dazn: «Vi spiego i cambi e Akanji mediano. Inter la più forte? Ma se dicevate che dovevamo finire ottavi!»

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, commenta la recente vittoria contro il Genoa, analizzando i cambi e il ruolo di Akanji. Nelle sue dichiarazioni a Dazn, riflette sulla forza della squadra e sulla percezione precedente della posizione dell’Inter in classifica, offrendo uno sguardo approfondito sulle strategie e le prospettive della squadra nerazzurra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Chivu: “L’applicazione dei ragazzi è pazzesca. Akanji davanti la difesa…” - Inter gara vinta dai nerazzurri grazie al gol di Lautaro. interlive.it