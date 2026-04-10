Ternana-Perugia recuperati quasi tutti i rossoverdi Delegazione in visita alla proprietà Rizzo

Un derby tra Ternana e Perugia, previsto per domenica 12 aprile, ha assunto un ruolo secondario a causa di un’assemblea dei soci convocata il giorno seguente per decidere il futuro del club. La maggior parte dei giocatori rossoverdi ha recuperato dagli infortuni, mentre una delegazione ha visitato la proprietà. La partita rimane in programma, ma le attenzioni sono concentrate sugli sviluppi societari.