Ternana-Perugia recuperati quasi tutti i rossoverdi Delegazione in visita alla proprietà Rizzo
Un derby tra Ternana e Perugia, previsto per domenica 12 aprile, ha assunto un ruolo secondario a causa di un’assemblea dei soci convocata il giorno seguente per decidere il futuro del club. La maggior parte dei giocatori rossoverdi ha recuperato dagli infortuni, mentre una delegazione ha visitato la proprietà. La partita rimane in programma, ma le attenzioni sono concentrate sugli sviluppi societari.
Un derby anomalo tra Ternana-Perugia, in programma domenica 12 aprile. La sfida infatti è letteralmente passata in secondo piano, poiché il giorno seguente è stata convocata l’assemblea dei soci che deciderà il futuro del club di via della Bardesca. Al momento non c’è alcuna certezza ma solo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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