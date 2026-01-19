Ternana Women-Lazio 1-0 prima vittoria casalinga in Serie A per le rossoverdi | decide il gol di Giada Pellegrino Cimò

La Ternana Women conquista la prima vittoria casalinga in Serie A battendo 1-0 la Lazio Women al “Moreno Gubbiotti”. La rete decisiva è stata segnata da Giada Pellegrino Cimò, che si è distinta come MVP di giornata. La gara, intensa e combattuta, ha mostrato il miglior impegno delle rossoverdi davanti al proprio pubblico, segnando un importante passo avanti nel campionato.

La Ternana Women trova il sorriso davanti al proprio pubblico. Al “Moreno Gubbiotti” arriva la prima vittoria casalinga in campionato: le rossoverdi superano 1-0 la Lazio Women al termine di una gara intensa e combattuta, decisa dal gol di Giada Pellegrino Cimò, premiata come MVP di giornata. La gara si accende subito: al 7’ Gomes recupera palla in area e calcia a giro, ma la conclusione è centrale e Durante blocca. Al 24’ la Lazio risponde con Le Bihan che salta Pacioni e serve Goldoni, il cui sinistro termina a lato. Nel corso del primo tempo Ardizzone si gioca la prima card chiedendo il rosso per un fallo su Martins, ma l’arbitro resta sulla propria decisione, lasciando la Ternana Women con una card in meno.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Sassuolo-Ternana Women 0-1, Pellegrino Cimò firma la prima storica vittoria delle rossoverdi Leggi anche: Juventus-Ternana Women 2-1, rossoverdi sconfitte di misura al novantesimo: ancora zero punti in classifica per le ternane Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ternana Women-Lazio, le formazioni ufficiali: Schroffenegger dal 1°. C'è Goldoni - Per la seconda gara di giornata in Serie A Women si affronteranno Ternana Women e Lazio. tuttomercatoweb.com

https://terninrete.it/notizie-di-terni-la-ternana-women-batte-la-lazio-e-la-prima-vittoria-interna-del-campionato-tre-punti-doro-in-chiave-salvezza/ - facebook.com facebook

Serie A Women Athora | Ternana-Lazio Women, le formazioni ufficiali | News x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.