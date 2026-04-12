Ternana fra debiti contratti e stadio-clinica | la verità della famiglia Rizzo
Mentre i tifosi della Ternana si riunivano in corteo per il derby contro il Perugia, dalla via della Berdesca arrivava un comunicato firmato dalla famiglia Rizzo. Il testo ripercorre le vicende degli ultimi mesi riguardanti la società calcistica, concentrandosi su questioni di debiti, contratti e sul progetto dello stadio-clinica. Nessuna opinione, solo fatti e dettagli riguardanti le vicende amministrative e finanziarie della squadra.
Negli stessi minuti in cui prendeva il via il corteo di protesta dei tifosi della Ternana in direzione dello stadio Liberati in vista del derby Ternana-Perugia, da via della Berdesca si “muoveva” un comunicato della famiglia Rizzo che ricostruisce quanto accaduto negli ultimi mesi alla società.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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