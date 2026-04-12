Ternana fra debiti contratti e stadio-clinica | la verità della famiglia Rizzo

Mentre i tifosi della Ternana si riunivano in corteo per il derby contro il Perugia, dalla via della Berdesca arrivava un comunicato firmato dalla famiglia Rizzo. Il testo ripercorre le vicende degli ultimi mesi riguardanti la società calcistica, concentrandosi su questioni di debiti, contratti e sul progetto dello stadio-clinica. Nessuna opinione, solo fatti e dettagli riguardanti le vicende amministrative e finanziarie della squadra.