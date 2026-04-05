I Friedkin, proprietari della squadra di calcio, hanno deciso di sostituire l’allenatore, portando all’esonero di Ranieri. La scelta ha portato conseguenze sia per il club di appartenenza, che per la nazionale, coinvolta in un contenzioso legale. La decisione ha suscitato reazioni e tensioni nel mondo del calcio, con molte discussioni sulla gestione delle risorse e delle nomine tecniche. La situazione si è verificata in un momento di particolare attenzione mediatica sulla squadra e sulle sue decisioni.

Sono i Cimabue del calcio italiano. Hanno ingabbiato Ranieri in un ruolo ibrido. Sor Claudio ci avrebbe portato ai Mondiali e di certo non avrebbe ridotto la Roma come l'ha ridotta Gasp Cm Torino 25052025 - campionato di calcio serie A Torino-Roma foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Claudio Ranieri Bisogna essere bravi a essere come i Friedkin. In un colpo solo, hanno inguaiato la Roma e la Nazionale. Sia la Roma sia la Nazionale si sarebbero salvati con Ranieri in panchina. Sor Claudio ci avrebbe portato ai Mondiali con la pipa in bocca, altro che Gattuso che contro la Bosnia ha commesso errori da ritiro del patentino (ma i media sono uniti nel difenderlo: è uno di loro). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I Friedkin con Ranieri in un colpo solo hanno inguaiato Roma e Nazionale

Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando”(Adnkronos) – Un ruolo per Totti alla Roma? “So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche...

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I Friedkin attendono per programmare il futuroIl Corriere della Sera: L’ultimo contatto concreto tra Gasperini e la proprietà risale a due settimane fa, nel giorno dopo […] ... insideroma.com

Perché Totti può davvero tornare alla Roma: i contatti con i Friedkin e le parole di RanieriDa tempo si parla di un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma, ma stavolta potrebbe essere davvero un'ipotesi concreta. A uscire allo scoperto su questa possibilità è stato il Senior Advisor ... calciomercato.com

Per il film serale di Pasqua io scelgo un classico senza tempo: L’ESORCISTA di William Friedkin. Stasera alle 23:00 su Mediaset Italia 2 (canale 49). Il film horror più spaventoso e meglio scritto di tutti i tempi. Friedkin costruisce una tensione che emerge dalle facebook

VIDEO - #Gasperini: "Coi #Friedkin un ottimo rapporto, stanno investendo molto" #ASRoma #InterRoma x.com