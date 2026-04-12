Carri armati Idf speronano mezzi italiani di Unifil nessun ferito

Nella giornata di oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato due veicoli italiani facenti parte della missione Unifil utilizzando un carro armato Merkava. In un episodio, sono stati riportati danni rilevanti a uno dei mezzi, mentre nessuno dei militari italiani ha subito ferite. La situazione si è verificata in due distinti momenti, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

In due occasioni oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato veicoli italiani dell' Unifil con un carro armato Merkava, in un caso causando danni significativi. I soldati avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per accedere alle posizioni dell'Unifil. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui non ci sarebbero feriti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carri armati Idf speronano mezzi italiani di Unifil, nessun ferito Spari Idf contro mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Tajani convoca l'ambasciatore israelianoUn gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026. Colpi di avvertimento Idf a mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Crosetto: «Protesta ferma e indignata, Onu intervenga»Un gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026.