La partita tra Bosnia e Italia termina con un pareggio 1-1 e si decide ai calci di rigore. La fase decisiva si svolge sotto la curva dei tifosi di casa, con la Bosnia che tirerà per prima. La tensione è palpabile mentre le squadre si preparano a concludere il match in questa fase finale. La partita fa parte delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tirerà prima la Bosnia. Si tira sotto la curva più calda dei tifosi di casa. CALCI DI RIGORE Edin Dzeko è seduto in panchina mentre viene medicato alla spalla. Il bosniaco è caduto male dopo il fallo di Frattesi che ha chiuso la partita. Si abbracciano i due allenatori. Le due nazionali si giocano tutto in una serie di calci di rigore: chi vince va ai Mondiali, chi perde va a casa. Momento di grandissima tensione. Gattuso parla con i suoi, poi si rivolge verso Buffon e Bonucci. Gatti bacia Donnarumma e prova a caricarlo. L’Italia ha stretto i denti, lottato e provato a resistere per più di 80 minuti in 10 contro 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: tensione alle stelle, si va ai calci di rigore

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