Paura in strada | minaccia un uomo con un coltello

In strada a Borgo Sabotino, Latina, un uomo ha minacciato un passante con un coltello, creando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno immediatamente intervenuto per gestire la situazione. Nessuno è rimasto ferito. La vicenda si è svolta nel pomeriggio e ha attirato l’attenzione dei residenti.

I carabinieri intervenuti in strada Sabotino hanno denunciato un 30enne poi trovato in possesso di due coltelli da cucina Momenti di paura in strada nella zona di Borgo Sabotino, a Latina, dove sono intervenuti i carabinieri. Arrivati i carabinieri hanno bloccato l’uomo, anche lui di 30 anni, che è stato sottoposto a una perquisizione personale nel corso della quale sono stati rinvenuti due coltelli da cucina poi sottoposti a sequestro. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Carabinieri fermati durante controllo, uomo con coltello minaccia e viene arrestato a bordo strada**Un uomo di 31 anni, originario della Liberia, è stato arrestato a Palermo in via dei Mille, durante un controllo della polizia di Stato.

Paura sul treno: aggredisce e minaccia passeggero con un coltelloÈ accaduto all'altezza di Mandello sul convoglio partito da Morbegno nel primo pomeriggio di domenica.

ATTIMI DI TERRORE IN STRADA: MINACCIATI CON UN COLTELLO | 24/01/2026

Tutto quello che riguarda Paura.

Temi più discussi: Paura all'Inps: uomo si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco; Ho una bomba nello zaino: paura all’Università di Firenze, minaccia gli studenti. Edificio evacuato; Roma: paura in una scuola di Primavalle, minorenne minaccia compagno con una pistola, ma è a salve; Si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto in aria, paura in un paese abruzzese.

Paura a Roma, uomo si barrica in casa: prende in ostaggio moglie e badante e le minaccia con la pistolaSi è chiuso nell’abitazione con la moglie, la badante e uno dei due operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di casa: paura in via Cortina d’Ampezzo. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it

Litiga con un uomo in strada e lo minaccia con una pistola lanciarazzi, arrestatoUn debito di 100 euro non onorato. Sarebbe questo il motivo della lite scoppiata nel primissimo pomeriggio di lunedì tra due uomini in via Mario Morgantini, zona San Siro a Milano. A chiedere ... milanotoday.it

Incendio e paura a Palermo: vigili del fuoco salvano donna | leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/01/incendio-e-paura-a-palermo-vigili-del-fuoco-salvano-donna/ - facebook.com facebook

#Mancini racconta la paura a Doha: "Ho sentito le esplosioni. Mi ha chiamato mia mamma..." x.com