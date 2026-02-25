Terracina 76enne minaccia un uomo con un coltello in un residence

L’intervento dei carabinieri dopo una chiamata al 112. Denunciato il 76enne Secondo quanto riferito, l’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112 N.U.E.. I militari si sono recati presso un residence della zona, dove poco prima l’uomo avrebbe avuto un alterco con un 69enne e, per futili motivi, lo avrebbe aggredito verbalmente, arrivando a minacciarlo con un coltello. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti del 76enne, rinvenendo un coltello a serramanico, che è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

