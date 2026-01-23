Durante una partita di calcio dilettantistico, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un arbitro. La partita è stata sospesa dopo un gesto aggressivo nei suoi confronti, con una bottiglia lanciata in sua direzione. Situazioni come questa evidenziano la necessità di interventi per garantire la sicurezza e il rispetto negli eventi sportivi amatoriali.

Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro è accaduto in una partita di calcio dilettantesco. Attesa per i provvedimenti del Giudice Sportivo L’elenco è purtroppo sempre più lungo. Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro si è verificato in una partita di calcio dilettantesco, causando la sospensione della stessa. A documentare il tutto è stato un video diffuso sui social. Il fatto è accaduto in Calabria durante la partita di prima categoria tra il Roggiano e il San Fili, valida per la decima giornata di campionato. A dieci minuti dal termine, una bottiglietta lanciata dal settore ospite ha colpito il giovane direttore di gara subito dopo l’espulsione di un calciatore del San Fili. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Partita sospesa, bottiglia in testa all’arbitro: situazione al limite

Leggi anche: Partita sospesa, bottiglia in testa all’arbitro: situazione al limite

Leggi anche: Arbitro di 15 anni picchiato a Siena, partita sospesa nel caos

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

UNDER 15 GOLD Nel recupero della partita sospesa lo scorso dicembre e a campo invertito, la Pallacanestro Sora conquista la posta in palio e il primo posto in classifica. - facebook.com facebook

Scontri tra tifosi di Palermo e Trapani durante una partita di basket di Serie C x.com