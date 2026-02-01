Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter, Audero, è stato colpito da un fumogeno lanciato dalla curva. Audero è caduto a terra dolorante, e i medici sono intervenuti subito. La partita è stata sospesa per tre minuti, mentre i sanitari si prendevano cura di lui. La scena ha lasciato tutti sconvolti, anche perché si tratta di un episodio che rompe lo spirito del calcio.

Una scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno in campo che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero. L'estremo difensore è rimasto a terra per qualche minuto ma dopo un paio di minuti si è rialzato. L'episodio Il portiere ex Sampdoria e Palermo si è toccato la gamba ma per fortuna non sembra aver rimediato danni gravi e sembra in grado di poter riprendere la partita. La gara è stata interrotta per circa 3 minuti, poi l'arbitro Massa ha lasciato proseguire il match dopo essersi sincerato delle condizioni di Audero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Audero colpito da un fumogeno durante Cremonese-Inter: il portiere resta a terra, partita sospesa 3 minuti. Cosa è successo

Approfondimenti su Cremonese Inter

Dopo la partita della Cremonese, Audero si è trovato improvvisamente senza il suo pullman, lasciandolo a piedi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: La Cremonese parte in pullman ma si dimentica il portiere allo stadio a Reggio Emilia: cosa è successo a Emil Audero; Emil Audero da incubo: dimenticato allo stadio dal pullman dopo l'errore; Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere 'dimenticato' allo stadio dopo Sassuolo; Serie A: l'Atalanta cala il poker contro il Parma, tris della Juventus al Napoli e pari tra Roma-Milan.

Audero colpito da un fumogeno durante Cremonese-Inter: il portiere resta a terra, partita sospesa 3 minuti. Cosa è successoUna scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato ... ilgazzettino.it

Audero colpito da un fumogeno durante Cremonese-Inter: il portiere resta a terra, cosa è successoAl minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi hanno lanciato un fumogeno in campo che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero. L'estremo difensore è rimasto a terra per qualche minuto ma ... ilmessaggero.it

#CremoneseInter 0-2 HT L’Inter comanda in scioltezza contro una Cremonese che pure oppone corsa: 6 occasioni a 3 e una facilità di gioco impressionante, senza spingere a mille ma con automatismi oliati non appena la palla supera là trequarti, guidata da x.com

«Siamo pronti a dare tutto in campo. » Cremonese e Inter scendono in campo allo stadio Zini per il ventitreesimo turno di Serie A, con Nicola ancora alla ricerca di una vittoria che manca da dicembre. Per questa partita sceglie Audero tra i pali, mentre la linea - facebook.com facebook