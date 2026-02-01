Audero colpito da un fumogeno durante Cremonese-Inter | il portiere resta a terra partita sospesa 3 minuti Cosa è successo

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter, Audero, è stato colpito da un fumogeno lanciato dalla curva. Audero è caduto a terra dolorante, e i medici sono intervenuti subito. La partita è stata sospesa per tre minuti, mentre i sanitari si prendevano cura di lui. La scena ha lasciato tutti sconvolti, anche perché si tratta di un episodio che rompe lo spirito del calcio.

Una scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno in campo che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero. L'estremo difensore è rimasto a terra per qualche minuto ma dopo un paio di minuti si è rialzato. L'episodio Il portiere ex Sampdoria e Palermo si è toccato la gamba ma per fortuna non sembra aver rimediato danni gravi e sembra in grado di poter riprendere la partita. La gara è stata interrotta per circa 3 minuti, poi l'arbitro Massa ha lasciato proseguire il match dopo essersi sincerato delle condizioni di Audero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

