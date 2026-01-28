Questa mattina molte regioni italiane si preparano a un peggioramento del tempo. Una perturbazione atlantica porta temporali, neve anche a bassa quota e venti forti. La situazione è già critica in Liguria, Sardegna e Lombardia, dove sono iniziati i primi rovesci. Le previsioni indicano che il maltempo si estenderà anche al medio-alto Tirreno, creando non pochi disagi lungo le strade e le zone più esposte. Le autorità invitano a restare vigili e a seguire gli aggiornamenti.

Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia, con piogge inizialmente sul Nordovest, in particolare Liguria, Sardegna e Lombardia, e in estensione al medio-alto Tirreno. Il maltempo – rivela "3BMeteo" – coinvolgerà anche Nordest e Centro-Sud, con fenomeni abbondanti soprattutto sul versante tirrenico. In montagna tornerà a nevicare, mentre al Nordovest l’aria fredda favorirà nevicate anche a quote basse, fino a tratti di pianura sul basso Piemonte e nei fondovalle di Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige. Successivamente le piogge si attenueranno al Nordovest, mentre un nuovo impulso da ovest interesserà le isole maggiori. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Allerta meteo in 12 Regioni, temporali, neve (anche a bassa quota) e venti forti: le zone a rischio maltempo e le previsioni di mercoledìì

Approfondimenti su Allerta Meteo Italia

Un'area di maltempo interessa cinque regioni italiane, con temporali e nevicate a bassa quota.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Allerta Meteo Italia

Argomenti discussi: Allerta Arancione (dalle 9) e Rossa (dalle 12) per rischio idrogeologico fino alle 23,59 del 19 gennaio 2026; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Allerta arancione dalle prime ore di mercoledì 28 gennaio e per le successive 12-18 ore.; Allerta Meteo Arancione – Avviso di condizioni meteorologiche avverse per il giorno 28 Gennaio per le successive 12-18 ore.

Allerta meteo oggi, 25 gennaio 2026/ 12 regioni a rischio, le previsioni: attese forti piogge e nevicateAllerta meteo oggi, 12 gennaio 2026: il bollettino della Protezione civile e le previsioni per le prossime ore tra pioggia e neve ... ilsussidiario.net

Allerta meteo in Ciociaria. Ecco i comuni che chiuderanno le scuole domaniDalle prime ore di domani e per le successive 12–18 ore, è stata diramata allerta meteo arancione per criticità idrogeologica e idraulica: sono previste precipitazioni ... ilmessaggero.it

#Campania - Allerta meteo per l’intera giornata di domani mercoledì 28 gennaio,previsti forti venti e piogge abbondanti #RegioneCampania #AllertaMeteo #Temperature #Pioggie #Temporali #ProtezioneCivile #NanoTV - facebook.com facebook

#allertaGIALLA meteo-idro, domenica #25gennaio, in dodici regioni. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com